Kunsthandwerk mit Vielfalt: Herbstzauber im Schloss Poysbrunn

Die Idee von Schlossherrin Harriet Dechant wurde mit Unterstützung der ganzen Familie umgesetzt. Harriet und Johannes Dechant sind viel in der Kunsthandwerksszene unterwegs und werden auch als Veranstalter sehr geschätzt. So gelingt es ihnen jährlich immer wieder, die Zahl der Aussteller und das vielfältige Angebot zu erweitern.

Alle helfen mit, der Sohn sorgt für die Kulinarik in der Küche. Es ist mehr als ein Herbstzauber, es wird hier altes Kulturgut gepflegt. Da ist für jeden, ob Kind oder Erwachsener, was dabei. Die Kunsthandwerker boten quer durch die Bank Produkte aus Holz oder Metall, Schmuck, Seidentücher, Kleidung, Strickwaren und vieles mehr an.

„Es ist einfach ein wichtiger Beitrag für die Region, wo sich Poysbrunn und das Schloss nicht nur mit der Märchenwelt präsentiert“, hob Ortsvorsteher Franz Vinzens hervor. Auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing war gemeinsam mit seiner sehr an Kunsthandwerk interessierten Gattin Gerda ins Schloss Poysbrunn gekommen. Bürgermeister Josef Fürst und Vize David Jilli gefällt die besondere Atmosphäre, die Schloss und Herbstzauber verbreiten.

Am Samstag sorgte die Weinhauerkapelle für einen musikalischen Start vor dem Schloss Poysbrunn. Wesentlicher ruhiger ging es beim Klavierspiel von Caroline Leitner, einer Schülerin der Musikschule Poysdorf zu. Ihre musikalischen Darbietungen wurden von einer Lesung des Lyrikers Dieter Österreicher begleitet. Gedichte über Liebe und Natur verbanden sie dabei sehr gut mit den romantischen Klängen der Klaviermusik.