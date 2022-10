Alles ein bisschen schräg im Theater

Wilma Preimel, Obfrau des Theatervereins Herrnbaumgarten: „Endlich ist es wieder soweit und wir haben mit den Proben zu unserer diesjährigen Produktion begonnen. Aufgeführt wird ein Stück von Michael McKeever, „37 Postcards“.

Die Handlung: Nach achtjähriger Abwesenheit kehrt Avery Sutton mit seiner Verlobten Gillian zu seiner Familie zurück, die er ihr als „ein bisschen exzentrisch“ geschildert hat. Zuhause läuft aber so einiges schief, und das bezieht sich nicht nur auf das Haus in Schräglage, sondern auch auf die Familienmitglieder. Die Mutter bringt so einige Sachen durcheinander, Großmutter scheint von den Toten auferstanden zu sein, die Tante betreibt eine spezielle Heimarbeit und der Hausherr spielt in der Nacht Golf.

Premiere ist am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: am Samstag, 19., am Freitag, 25. und Samstag, 26. November um 19.30 Uhr und am Sonntag, 20. November um 17 Uhr.

Karten gibt es bei der Raika Herrnbaumgarten (0664 8556795), am Wochenende unter: 0677 62705531 oder Email: hbgtn.theater@gmx.at .

