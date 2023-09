Bayrische Weisheiten auf der Nonseum-Bühne

Herrnbaumgarten Kulturheurigenwirt und Winzer Friedl Umschaid hat diesmal einen alten Bekannten und Schlagzeuger aus Bayer auf seinen Hof eingeladen, um sein neues Solo-Projekt „Ois ned Glogn“ zum Besten zu geben. Das Wetter hat eine Verlegung des Abends auf die Bühne im Nonseum bewirkt und das Publikum durfte einen sehr interessanten Abend dort erleben.

Erwin Rehling, Jahrgang 1944, erzählte wahrhaftige Geschichten aus den sechziger und siebziger Jahren, so wie er sie erlebt, gefühlt und in Erinnerung behalten hat – alles in bayrischer Mundart, recht bodenständig, ein wenig derb, aber mitreißend. Rehling malte echte Zeitgeschichte, die heutige Generationen so nicht mehr erlebt haben. Alles scheint sehr weit zurückzuliegen und ist trotzdem zeitlich noch sehr nahe. Irgendwie erinnert Rehling, was Milieu und und Erlebte betrifft, an den Steyrer Peter Rosseger, nur halt auf Urbayrisch.

Die Episoden wurden einzeln vorgetragen und die Geschichten wurden von Schlagzeug, Marimba, Steinspiel, Schellenbaum-Glocken und Gesang begleitet.