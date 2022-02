Die Ratschen sind schon bereit

Bald ist Karwoche und die Mädchen und Burschen in unseren Orten sind als Ratscher unterwegs, um von Gründonnerstag bis Karsamstag die Glocken zu vertreten.

Ein in die Jahre gekommener Ratscher-Bua ist Ernst Ribisch. Seine Arbeit beginnt schon lange vor den Kartagen, denn er beherrscht in seiner kleinen Hobbydrechslerei die Herstellung der Ratschen. NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing, der selbst als Kind in Wetzelsdorf als Ratscher unterwegs war, besuchte den pensionierten Straßenarbeiter in seiner Holzwerkstätte.

Hier entstehen neben den Ratschen auch wunderschöne Holzschalen, Leiterwagerl und viele dekorative Gegenstände. Auch einen überdimensionalen Schlüssel aus Holz hat Karl Wilfing gesichtet. „Der wird bei Wohnungsübergaben für die Pressefotos benötigt“, erzählte der begeisterte Kunsthandwerker.

„Ich kann zu dieser Handwerkskunst nur gratulieren, da ich selbst leider nicht mit handwerklichem Talent gesegnet bin“, so Karl Wilfing schmunzelnd. Ernst Ribisch hingegen steht in den Startlöchern für das Ostergeschäft, denn von Ratschen-Reparaturen bis hin zu Neubestellungen, sogar bis nach Tirol, wird hier alles prompt erledigt.

