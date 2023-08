Hoch qualifizierte Hunde besuchten Ferienspiel-Kinder

Auf Einladung der Bücherei präsentierte sich die österreichische Hundewasserrettung beim Ferienspiel im Herrnbaumgartner Gasthausgarten. Obfrau Andrea Tretzmüller dankte Ausbildungsleiterin Renate Szanya für die Bereitschaft, den Kindern und auch ihren Eltern die Arbeit der Hundewasserrettung näherzubringen.

Obmann Werner Szanya lebt mit seiner Gattin Renate in Herrnbaumgarten. Die Rettungshunde werden für die Wasserrettung und die Vermisstensuche ausgebildet. Bei der Wasserrettung unterstützt der Hund den Rettungsschwimmer. Hier leisten die österreichischen Rettungshunde auch wertvolle Präventionsarbeit bei Festen oder sportlichen Veranstaltungen an Seen und Flüssen. So ist das Hafenfest in Korneuburg ein jährlicher Fixpunkt: Der Patrouillengang sichert den Donaubereich ab.

Hund erkannte viel schneller den Schwächeanfall

Die Hunde sind hoch qualifiziert: Bei einem Triathlon im Waldviertel hat ein Hund noch vor dem Rettungsschwimmer erkannt, dass eine der Triathletinnen einen Schwächeanfall hat und war als Schwimmer vor dem Menschen bei der in Not geratenen Person. Neben der Rettung im Wasser steht die Vermisstensuche in Wald und Flur auf der Arbeitsliste der Hunde. Flächensuche oder Mantrail, das ist die Suche anhand eines Geruchsgegenstandes, werden trainiert.

Der ehrenamtliche Verein setzt seinen Schwerpunkt in Niederösterreich, speziell im Weinviertel, ist Mitglied der internationalen Rettungshundeorganisation und legt auch die Ausbildungen und Prüfungen nach diesen internationalen Regeln ab. Für die Kinder war die Arbeit mit den Hunden sehr interessant.