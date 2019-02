Das Gemeindebudget steht fest: Wasseraufbereitungsanlage, Straßenbau, Hauptplatzgestaltung und Sanierungsarbeiten sind die wesentlichen Projekte.

Noch im Herbst 2018 konnte mit den Bauarbeiten für das Gebäude der Wasseraufbereitungsanlage (Enteisenung) begonnen werden. Jetzt freut sich Bürgermeister Christian Frank, Positives dazu berichten zu können: „Die Fertigstellung erfolgt im Frühling 2019, sodass die Inbetriebnahme der Anlage noch vor dem Sommer möglich sein wird.“ Die Baukosten dafür betragen 240.000 Euro. Zur Finanzierung der Anlage wird die Wasserbezugsgebühr von derzeit 0,90 Euro auf 1,20 Euro erhöht.

Weiters sind im Budgetvoranschlag für 2019 für Straßenbaumaßnahmen 250.000 Euro veranschlagt. Der Hauptanteil dieses Betrages fließt in die Herstellung der Straße in der Siedlung Triftberg. Ebenso ist die Neugestaltung des Hauptplatzes vorgesehen, die in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Poysdorf realisiert werden soll.

Christian Frank, Herrnbaumgarten: Mehr Zuzug, Chancen für das Kulturangebot in der Gemeinde. | zVg

Auch die schon weit fortgeschrittene Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung wird weiter vorangetrieben. Einige Straßenlampen im Ortsgebiet werden auf LED umgestellt und erneuert.

Für die laufende Erhaltung der Güterwege im Gemeindegebiet sind im Voranschlag 23.000 Euro vorgesehen. Als zusätzliche Maßnahme ist die Neuherstellung des Güterweges Lissen Weg geplant. Dieses zusätzliche Vorhaben ist mit 150.000 Euro ebenfalls im Voranschlag enthalten.

Schließlich werden die Fassaden der Volksschule sowie des Gemeindeamtes mit Kindergarten saniert. An den südseitigen Fenstern des Gemeindeamtes und des Kindergartens wird eine Beschattung montiert. Die Kosten dafür betragen 91.900 Euro.