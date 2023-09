Susanne Scholl erläuterte das „System Putin“ in der Bücherei

Auf Einladung der Herrnbaumgartner Bücherei war die ehemalige ORF-Russlandkorrespondentin am Mittwoch in Herrnbaumgarten im Festsaal des Dorfwirtshauses „Zum Doppeladler“ zu Gast. Sie las aus ihrem Roman: „Omas Bankraub“ und hatte auch ihrer neueste Schrift „Über einen notwendigen Krieg“ mitgebracht, zu der sie Fragen aus dem Publikum beantwortete.

Natürlich stand ihre Tätigkeit in Russland für den ORF im Mittelpunkt des Publikumsinteresses. Das Büchlein „Über einen notwendigen Krieg“, das sie mit im Gebäck hatte, behandelt das System Putin und warum der Krieg notwendig erscheint. „Krieg ist dumm“, „Krieg ist keine Lösung“, „Krieg ist ein Verbrechen“, aber „trotzdem gibt es Kriege, die geführt werden müssen“, sind Standpunkte, die Scholl vertritt.

Scholl und ihr Team wurden einmal festgehalten

Scholl sieht heute ein Russland, in dem viele Menschen das Land verlassen, weil es immer weniger Freiheit gibt oder auch weil sie nicht in einen Krieg ziehen möchten. Oppositionelle sind entweder im Ausland oder sitzen in einem Lager. Ukraine-Flüchtlinge wiederum sehnen sich danach, in ihre Heimat zurückzukehren, aber auch dort herrscht Ratlosigkeit und Entsetzen über die „militärische Sonderoperation“ - so wie der Angriffskrieg in Russland genannt werden muss - die dort gerade stattfindet.

Scholl erzählte auch, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit in Russland und nach einem Einsatz in Tschetschenien einmal festgehalten wurde. Genau sechs Stunden waren sie und ihr Team in Gewahrsam: Man wollte ihr das gesamte Material für den ORF abnehmen, was aber verhindert werden konnte. Insgesamt meint die erfahrene Russland- und Putinkennerin, dass der Krieg höchstwahrscheinlich nur durch einen Zusammenbruch des „Systems Putin“ zu Ende gehen wird.