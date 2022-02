Theatergruppe darf endlich wieder spielen

Die „Theatergruppe Herrnbaumgarten“, die so wie die meisten Laientheatervereine, unter der Corona-Pandemie besonders zu leiden hat, hatte besonderes Glück, denn sie konnte an einem Filmprojekt des ÖBV (Österreichischer Bundesverband für außerberufliches Theater) teilnehmen. Das Stück setzt sich aus vielen Szenen zusammen und jedes Bundesland liefert einen Beitrag dazu. Für das Bundesland Niederösterreich kamen die Herrnbaumgartner zum Zug.

Die Aufgabe dabei: Zwei Szenen aus dem Stück „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“, Untertitel „Liebe auf österreichisch“, mit dem Profi- Regisseur Joachim Rathke zu erarbeiten und filmisch umzusetzen. Bis Juni sollen die Szenen aus allen Bundesländern fertig sein. Sie werden dann zu einem Film geschnitten. Das Gesamtergebnis wird bei „festival schauplatz.theater“ im Burgenland vom 27. bis 30. Oktober gezeigt sowie auf die ÖBV Homepage gestellt.

Von der Herrnbaumgartner Theatertruppe sind Sabine Hirsch, Cornelia Romstorfer, Wilma Preimel, Bernhard Madl, Werner Bauer und Hans Handschuh mit zwei Szenen dabei.

Gedreht wurde im Pfarrsaal

Vor kurzem war es soweit und die beiden Szenen wurden im Pfarrsaal in Herrnbaumgarten mit dem Regisseur weiter erarbeitet, gespielt und gedreht.

Obfrau Wilma Preimel: „Wir hatten uns in den Wochen davor schon intensiv mit den uns zugeordneten Szenen „Kinder“ und „Tod“ beschäftigt und versucht, die Figuren zu entwickeln, zu improvisieren und ihnen dabei unseren Stempel aufzudrücken“.

Am Samstag wurde dann mit Regisseur Joachim Rathke den beiden Beiträgen der professionelle Feinschliff verpasst, wobei alle von der Zusammenarbeit mit dem Profi beeindruckt und begeistert waren.

Am Sonntag kamen Kameramann und Tontechniker dazu, ebenfalls Profis, mit der entsprechender Ausrüstung. Es waren alle voll konzentriert bei der Sache und eine Klappe nach der anderen wurde abgedreht.

Es hat einfach Spaß gemacht und war eine total neue Erfahrung für die Theatergruppe. So von einer Sekunde auf die andere mit einer bestimmten Emotion in eine Szene einzusteigen, ist nicht einfach. Einerseits dreht man die gleiche Szene immer wieder, meistens zumindest. Andererseits entspricht die Reihenfolge oft nicht dem Verlauf der Geschichte, damit man die Technik nicht immer umbauen muss. Das heißt, man muss sehr flexibel sein und quasi aus dem Stand in eine Handlung und Emotion finden.

Man darf gespannt sein, wie das gesamte Projekt letztendlich aussehen wird. Beim „festival schauplatz.theater“, im Burgenland, Ende Oktober schlägt die Stunde der Wahrheit. Auch auf der ÖBV-Homepage ist das Gesamtwerk dann zu genießen.

