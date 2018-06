Das Sommerfest, zu dem das Nonseumsteam unter der Führung ihres Direktors Fritz Gall regelmäßig zu Sommerbeginn einlädt, stand diesmal unter dem Motto: „Garteln“. Wie könnte es anders sein, da gab es jede Menge außergewöhnliche Herausforderungen für die Festbesucher: Standpunkte-Statements, die zum Nachdenken und zum Schmunzeln verführten, einen sehr fordernden Wettbewerb für lokale Politiker samt Ehegesponse und als musikalisches Extrazuckerl das „Frauenkompott“ mit ihren liebenswerten, aber auch männervernichtenden Liedern.

Das Publikum konnte sich gegenseitig „Das Gurkerl“ geben, die „Radieschen von unten ansehen“, „ins Gras beißen“, eine „Samenspende“ abgeben oder sich in die „Nesseln setzen“. Die vier Politikerteams, die zum Dschungelcamp-Wettbewerb antraten, mussten mit zwei Deckeln je zehn katapultierte Schwedenbomben fangen und verspeisen, öffentlich Schmutzwäsche waschen, an einem Grauselessen in „Genderverkleidung“ teilnehmen, wobei es Heuschrecken und fürchterlich aussehende Drinks gab.

Da waren dann auch noch das tränenreiche „Zwiebelschneiden“ und „Krenreißen“, das nach einem „Strohhalm greifen“ und seinen „Senf dazu geben“ in den Bewerb eingebaut.

Die Standpunkt-Statements steuerten Norbert Hauer, der das Motto: „Herrnbaumgarteln“ als fast herabwürdigend, kleinkrämerisch und provinziell, verbal in alle Teile des Wortspieles und deren fast bösartige mögliche Auslegungen zerriss. Denn was soll „Garteln“, wo Gärten doch eher Leuchttürme der Menschheit in jeder Hinsicht sind. Die nach Herrnbaumgarten zugezogene Birgit Liedke hingegen erzählte ihre Geschichte des „Gartelns“ die damit begann, dass man einen Samen in die Erde geben muss, dann wächst auch was.