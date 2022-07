Viertelfestival: Luftschloss endlich gefunden!

Werbung

„Entdeckungen 360 Grad Herrnbaumgarten“ war ein Dreitagefest des Nonseums im Rahmen des Viertelfestivals Weinviertel 2022.

Neben geistvollem Unsinn gab es erstaunliche Entdeckungen, nämlich Künstler aus der Region, die zwar in Berlin, Wien oder New York erfolgreich sind, aber in ihrer Heimatgemeinde noch kaum präsentiert wurden. Das Dreitagefest des Nonseums sollte hier Abhilfe schaffen.

Den Start macht Mastermind Fritz Gall selbst mit dem „archäologischen Sensationsfund, dem bislang unentdeckt gebliebenen Baujuwel, dem Luftschloss des Hauses von Poumgarten“. Realisten würden sagen: Da ist ein kleines Loch im Boden.

Betty und Fritz Gall luden die Betrachter ein, ihre Vorstellungskraft, ihre Sehnsucht, in die Lüfte zu zaubern und das, was sie sich erträumen, in die Betrachtung einzubeziehen. Wenn dann Adelsexperte und Historiker Günter Fuhrmann und der Wissenschaftler des Jahres 2016, Archäologe Wolfgang Neubauer, darüber philosophieren, wird das „Luftschloss“ auf einmal erlebbar und in den Köpfen real.vAuch Landtagspräsident Karl Wilfing passte sich diesem geistvollen Unsinn an und erwähnte in seiner Rede die „tausenden Gäste“.

Echt gratulierten dann Bürgermeister Christian Frank und Karl Wilfing aber Fritz Gall und seinem Team zu diesem tollen Dreitagesfest, das mit so viel Talent und künstlerischer Vielfalt eben nur im verruckten Dorf Herrnbaumgarten entstehen kann.

Unsichtbare Objektkunst mit einem legendenhaften Luftschloss in hochbarockem Stil, mit Pomp, Glanz & Gloria, ist eben auch im Nonseum zu Hause.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.