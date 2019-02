Waldarbeiter in Not: Kein Durchkommen für Feuerwehr .

Weil es im Nachbarwald ruhig wurde, wurden Waldarbeiter am Nachmittag des 9. Februar im Brandleitenwald zwischen Herrnbaumgarten und Walterskirchen aufmerksam und gingen nachsehen, warum der dort arbeitende Herrnbaumgartner keine Arbeitsgeräusche mehr von sich gab.

Schlamm verhinderte Zufahrt

Sie fanden den Mann am Boden liegend und alarmierten Feuerwehr und Rotes Kreuz. „Wie sich aber herausstellte, konnten wir aufgrund des tiefen Schlammes nicht mit den Feuerwehr-Fahrzeugen zum Einsatzort vordringen“, erzählt FF-Kommandant Roland Habermann. Genauso ging es auch dem Roten Kreuz. Also organisierten die Helfer einen geländegängigen Pickup-Transporter und Traktoren und brachten den Notarzt und seine Sanitäter so zum am Boden Liegenden. Ein Unfall war nach oberflächlicher Diagnose auszuschließen, ein internistischer Notfall war wahrscheinlich.

Beschwerlicher Fußmarsch

Während die Rettungskräfte und die FF-Ausrüstung in das schwer zugängliche Waldgebiet gebracht wurden, machten sich die FF-Leute auf den beschwerlichen Fußmarsch durch Schlamm und Morast und schleppten dabei nachgefordertes Rettungsgerät und das Spineboard mit.

„Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam, wurde der Patient durch die FF im steilen Gelände auf eine Anhöhe getragen, wo er durch den angeforderten Notarzthubschrauber Christopherus 9 auf die Helitrage umgelagert und anschließend in ein Wiener Krankenhaus befördert wurde“, sagt FF-Kommandant Habermann.