Zur Saisoneröffnung: Palmrausch im Nonseum .

Das Nonseum in Herrnbaumgarten wartet am Palmsonntag, dem 14. April, von 10-18 Uhr mit einer alt bewährten Neuerung auf: Eintritt frei für alle zur Saisoneröffnung. Oder, wie das beim Nonseum heißt: Am Palmsonntag bekommt jede Besucher einen Gutschein für einen Gratiseintritt am Palmsonntag.