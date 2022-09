Dorf in Angst und Wut: Tierquäler schießt auf Katzen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Warum tut ein Mensch so etwas? Das ist die Frage, die sich viele Herrnleiser im 150 Menschen-Ort stellen: Seit Monaten verschwinden immer wieder Katzen, mittlerweile sind es schon 15, die vermisst werden. Manche kommen zurück und sind schwer verletzt.

Unglaubliches Tierleid: Ein Unbekannter, definitiv kein Jäger, schießt in Herrnleis auf Katzen, zumindest drei wurden schwer verletzt, insgesamt 15 sind vermisst. Foto: zVg

Bei einer Familie hat es seit Juni drei ihrer Fellnasen erwischt: „Alle hatten Schussverletzungen, die nicht von Jägern stammen können“, sagt die Herrnleiserin, die sich an die NÖN wandte: Alle angeschossenen Katzen mussten mehrmals operiert werden und verloren zumindest ein Bein, Katze Priscilla war so schwer verletzt, dass sie trotz tierärztlicher Behandlung verstarb, eine weitere Katze ist nach einer Infektion der Wunde immer noch in der Tierklinik.

Polizei hofft auf Unterstützung der Bevölkerung

„Wir sind am Verzweifeln“, schildert die Herrnleiserin: „Bis jetzt hat dieser Tierquäler es nur auf Katzen abgesehen“, traut sie einem Menschen, der Katzen derart verletzt, noch Schlimmeres zu. Mittlerweile wurde bei der Polizei Anzeige erstattet: „Die ist aber auf Hinweise angewiesen“, weiß die Herrnleiserin. Sie ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen der Exekutive zu melden: „Wir wollen, dass dieses Schwein möglichst schnell gefasst wird.“

Auch Bürgermeister Thomas Ludwig, selbst betroffener Katzenbesitzer, ist aktiv geworden: „Wir haben mit der Ortsbevölkerung den Waldrand auf Schlagfallen abgesucht, gefunden wurde nichts.“ Hinweise erbeten: 059133 3271-100, Polizeiinspektion Ladendorf.

