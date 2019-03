Ausgelassenes Faschingfinale in Ladendorf .

Der Einladung zum 10.Faschingsausklang des Vereines „Handel - Gewerbe - Ladendorf“ nahm so mancher Faschingsnarr wahr, und so trafen am Faschingsdienstag im Gemeindezentrum Ladendorf allerlei lustig verkleidete Gestalten zusammen.