Menschen in Not zu unterstützen und dabei noch die Umwelt zu schonen – das ist das Ziel des ZeFaBe, des Zentrums für Familie und Begegnung, in Mistelbach. Der ehrenamtliche Verein hat sich im Zuge der Coronakrise von der weltweit tätigen humanitären Hilfsorganisation ADRA abgespalten und somit eine regionale Alternative geschaffen. „Das war schon länger geplant“, erzählt Monika Fuchs, ein Mitglied des Vereins. „So ist es auch persönlicher.“

Das ZeFaBe will Familien in Not durch Lebensmittelpakete und günstige Kinderkleidung unterstützen. Für Viele ist es jedoch eine große Überwindung sich zu melden, es fällt ihnen schwer, Hilfe anzunehmen.

NOEN Vereinsmitglied Monika Fuchs mit einem Lebensmittelpaket.

„Wir wollen, dass die Menschen in ein selbstständiges Leben zurückfinden“, so Fuchs. Das könne mitunter auch Jahre dauern, weiß sie aus Erfahrung, „aber die kleinen Schritte zählen.“ Im Gegenzug können die bedürftigen Menschen auch einen Beitrag leisten, indem sie mithelfen so gut es geht - sei es mit einer Kleiderspende oder durch Aushelfen im Laden.

Gleichzeitig ist dem ZeFaBe Nachhaltigkeit ein großes Anliegen. Die Nahrungsmittel werden von Supermärkten aus der Region gespendet, die Kleidung ist großteils Second Hand. „Oft hat gespendete Kleidung tausende Kilometer am Buckel“, denkt Monika Fuchs an die Umweltfrage.

Beim ZeFaBe laufe das daher anders ab: Die Spenden werden direkt in der Fundgrube gespendet und dort auch direkt an die Kunden weiterverkauft oder weitergegeben.

Und wie kann man das ZeFaBe unterstützen? In der Fundgrube, dem Second-Hand-Laden des Vereins, kann man gegen eine faire Spende Kleidung, Deko oder Haushaltsartikel erwerben und handelt somit nicht nur umweltbewusst, sondern hilft den Ehrenamtlichen auch die laufenden Kosten zu decken. Sachspenden sind natürlich auch immer willkommen.