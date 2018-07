Unter dem Motto „Fröhlich sein, Gutes tun und die Schuhe glänzen lassen“ begann in der Neuen Mittelschule – damals noch Kreativhauptschule – das Pilgrim-Projekt.

Was am Anfang nur für ein Jahr als einmalige Aktion gedacht war, stellte sich bald als nachhaltig heraus: So gingen Schüler aller Altersstufen, die sich freiwillig gemeldet hatten, jedes Jahr wieder mit ihren Schuhputzkästen an fünf verschiedenen Tagen im Advent zu den Leuten ihrer Heimatpfarre, um gegen eine Spende Schuhe zu putzen. Diese kommen dann den Ärmsten der Armen, den Straßenkindern auf der ganzen Welt, zugute. „Jugend eine Welt“ half dabei und stellte viele Hilfsmittel zur Verfügung.

Volontäre, die vor Ort mit den Straßenkindern arbeiteten, kamen und erzählten den Schülern, was mit dem gesammelten Geld gemacht wurde. Unter dem Titel „Hand in Hand für die Zukunft der Straßenkinder“ wird sich die Neue Mittelschule auch weiterhin unter Religionslehrerin Christine Eigner um diese Kinder kümmern.