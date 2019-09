Die Hubertusmesse wurde am Waldrand vor der Hubertuskapelle von Pfarrer Johannes Cornaro zelebriert. Feierliche Mitgestaltung des Gottesdiensts gab’s durch die Jagdhornbläsergruppe Laa mit Hornmeister Johannes Löw.

Neben den vielen Messebesuchern wurde am Ende des Gottesdienstes durch Pfarrer Cornaro auch ein zur Strecke gebrachter Rothirsch würdig gesegnet. Dem begeisterten Altmannser Jäger Richard Ullram war Diana hold und er durfte kürzlich wenige Meter von der Hubertuskapelle entfernt diesen Rothirsch zur Strecke bringen.

Der Jagdleiter Leo Kacher konnte zahlreiche Jägerinne und Jäger sowie Freunde des Weidwerkes begrüßen. So den Bürgermeister Manfred Meixner, die Vizebürgermeisterin Gudrun Zawrel-Eberlein, den Bezirksjägermeister Stellvertreter Christian Oberenzer, den Hegeringleiter Wolfgang Stacher und dessen Vorgänger Josef Strauss, den Oberschützenmeister Josef Kohzina, den Bezirkshornmeister Josef Lehner und einige Hegering- und Jagdleiter.



Im Anschluss an den Gottesdienst waren die vielen Besucher zum Jägerheurigen in eine nahegelegene Halle geladen, wo sie unter anderem mit Spezialitäten vom Weinviertler Wild und Süßspeisen nach Großmutters Rezeptur verwöhnt wurden