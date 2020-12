Auch wenn es in den letzten Jahren eine deutliche Unruhe und Streitkultur in der Wolkersdorfer Volkspartei, die letztlich zu zwei Volksparteilisten, der ÖVP und dem Team Wolkersdorf, seit der letzten Gemeinderatswahl 2019 in Wolkersdorf geführt hat, spürbar war, kam es vergangene Woche nach zahlreichen Gesprächen der beiden Listen unter Begleitung der Bezirks- und Landespartei zu einem ersten wichtigen Schritt im Sinne einer kooperativen Zukunft.

Letztlich sorgten das politische Fundament sowie das allseitige Interesse für die eigene Heimatgemeinde bestmöglich zu Arbeiten für die notwendige Basis in Richtung einer zukünftigen Zusammenarbeit.

Die Kooperation umfasst einige wichtige Eckpunkte: Beide Listen haben sich, bei einer abschließenden Sitzung am 3. Dezember auf Bürgermeister Dominic Litzka als zukünftigen Stadtparteiobmann geeinigt, er soll auch beiderseits die bestmögliche Unterstützung in seinem Amt als Bürgermeister durch alle Mandatare der Volkspartei erhalten. Als wichtiges Bindeglied übernimmt Gemeinderätin Astrid Holzer die Funktionen der ersten Stellvertreterin und der geschäftsführenden Stadtparteiobfrau. Die darüber hinausgehende Zusammensetzung des künftigen Stadtparteivorstandes spiegelt eine gute Durchmischung beider Listen wider.

„Durch neue interne Abstimmungs– und Kommunikationsprozesse wird so rasch wie möglich die gemeinsame Arbeit aufgenommen“, berichtet der designierte Stadtparteiobmann Bürgermeister Litzka, „gleichzeitig wird die politische Zusammenarbeit im Rahmen der Zukunftspartnerschaft fortgesetzt, denn die Stabilität und Gültigkeit von vorhandenen Vereinbarungen war und ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal der Volkspartei auf allen Ebenen.“