Nein, übervoll sei das Weinlandbad auch in der vergangenen Tropenwoche nicht gewesen, sagt Christoph Gahr, bei der Stadtgemeinde für das größte Freibad im Bezirk zuständig: „In der Vorwoche waren täglich bis zu 2.000 Besucher im Weinlandbad, am stärksten Tag des Julis waren es sogar deutlich über 2.000“, sagt Gahr. Das war der best-besuchte Tag seit vier Jahren.

Wie voll ist es da im Bad? „Nicht so schlimm. Wir hatten früher schon mehr Besucher und es ist sich immer ausgegangen“, sagt Gahr. Denn mit 26.000 Quadratmetern Liegefläche und einer Wasserfläche von 1.600 Quadratmetern würden sich die Gäste schon verlaufen. Selbst am bisherigen Spitzentag mit 3.500 Besuchern 2012 sei man sich noch nicht auf die Zehen getreten, weiß Gahr.

„Damals hat man gemerkt, dass es plötzlich Pools in jedem Diskonter gibt, die dann in jedem Garten gestanden sind!“Christoph Gahr, Stadt Mistelbach

Wann kommen die Gäste? Am Vormittag kommen die älteren Saisonkartenbesitzer, die schwimmen wollen. Die gehen dann zu Mittag wieder, sagt Christoph Gahr. Am Nachmittag kommt dann die Jugend. Und die kommt jetzt wieder deutlich häufiger ins Weinlandbad als in den vergangenen Jahren. Denn die Besucherzahlen sind in den Jahren nach 2013 deutlich abgesackt: „Damals hat man gemerkt, dass es plötzlich erschwingliche Pools in jedem Baumarkt und beim Diskonter gibt, die dann in jedem Garten gestanden sind“, sagt Gahr. Dieser Trend dürfte sich jetzt abgeflacht haben, statt privater Poolparty scheint das gemeinsame Weinlandbad-Gehen wieder hip zu sein.

Allgemein liegt man heuer beim Besuch über den Zahlen der Vorjahre. Für Gahr auch eine der Auswirkungen, dass die Stadt mit der Umwandlung des Tagestickets in ein One-Way-Ticket Maßnahmen gegen Eintrittsschummeleien gesetzt habe: Denn früher, als man das Weinlandbad mit einem Tagesticket beliebig oft verlassen durfte, wurde die Karte manchmal an Freunde einfach weitergegeben, wenn der Käufer selbst nach Hause ging. „Und auch das Mistkübelstierln hat damit ein Ende“, sagt Gahr. Beschwerden darüber habe es kaum gegeben.

Mark Schönmann Seit heuer betreiben Gabriela und Peter Sachs das Buffet im Weinlandbad. Ob‘s Unterschiede beim Konsumverhalten der Gäste in der Hitzewelle gibt? Nein, sagen sie.

Und noch eines merkt man bei der Kassa des Bades: Eine Hitzewelle muss drei Tage lang andauern, bis die Weinviertler das Bad stürmen: „Die Leute brauchen da eine Anlaufzeit“, sagt Gahr.

Wenn‘s so richtig heiß ist, was wollen da die Weinlandbad-Besucher, um sich zu erfrischen? „Eis und Eiskaffee sind sehr gefragt“, sagt Buffet-Pächterin Gabriela Sachs. Wobei auch Pommes, Langos, Schnitzelsemmel und Wurstsalat gerne gekauft werden. Ob mehr oder weniger Hitze, das mache da wenig Unterschied. Und wie sind die Arbeitsbedingungen im Gastro-Container? „Die Hitze ist eigentlich zu verkraften, wir haben eine gute Lüftungsanlage im Buffet“, sagt Peter Sachs. Das Altlichtenwarther Disco-Besitzerpaar führt seit dieser Saison das Weinlandbad-Buffet.