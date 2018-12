Einer der zahlreichen Inhalte des Projektes „Weinviertler Küche (wieder)entdecken und erleben“ der Weinviertel Tourismus GmbH ist es, traditionelle Weinviertler Rezepte zum Nachkochen bereitzustellen.

Dabei sollen neben bewährten Kanälen – wie der Website oder einem Gästemagazin – auch moderne Zugänge gewählt werden. Videos im „Tasty“-Stil, also Kochvideos, die aus der Vogelperspektive gefilmt und mittels Text-Inserts unterstützt werden, erfreuen sich vor allem im social media Bereich einer großen Beliebtheit, da sie eine bildliche Schritt-für-Schritt-Anleitung geben und durch die leicht verständliche Aufbereitung zum Nachkochen animieren. Diesen Weg schlug nun auch die Weinviertel Tourismus GmbH ein und drehte kürzlich die ersten Videos in diesem Stil.

„Kompetente und hilfreiche Unterstützung haben wir hierbei in der HLW Mistelbach gefunden“, so Johannes Pleil, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH. Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Mistelbach stellt mit der Ausbildung für den Tourismussektor und dem Praxisunterricht in Gastronomie und Hotellerie einen versierten Kooperationspartner dar. Direktor Johannes Holzinger, Fachvorständin Edith Prillinger und Lehrer Robert Klima unterstützten die Weinviertel Tourismus GmbH mit Rezepten, fachlichen Inputs, Mitarbeit bei der Vorbereitung und der Umsetzung der Gerichte sowie durch die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten der Betriebsküche.

Das erste Video ist bereits fertig geschnitten und präsentiert rechtzeitig vor Weihnachten die Zubereitung der Hausfreunde: https://www.weinviertel.at/rezept-hausfreunde