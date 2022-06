Hobersdorf: Neunläuf ist Top-Wirt des Weinviertels

Werbung

Die Wirtshauskultur hatte im Vorfeld die Struktur ihrer Bewertung umgestellt. Erstmals wurden heuer die Top-Wirte der einzelnen Tourismusregionen gewählt, aus deren Kreis dann den Top-Wirt NÖs- Der kommt übrigens mit der Gastwirtschaft Floh aus Langenlebarn.

Weinviertelweit mussten sich die Krammers heuer unter anderem gegen das Mistelbacher Restaurant "Zur Linde" von Karl Polak und Pollak's Wirtshaus in Unterretzbach beweisen: "Das sind alles gute Häuser", streut Roland Krammer den anderen Wirtshäusern Rosen. Besonders beeindruckend findet er im Bezirk die gastronomische Dichte im Land um Laa mit den Haubenlokalen Weiler in Laa und Herbst in Hanfthal und dem Gasthaus Bsteh in Wulzeshofen.

Ausgezeichnet für ihre Wirtshauskultur wurden:

Schlosskeller Bockfließ von Bernadette Hellmer und Samuel Pope

Restaurant "Zur Linde" von Karl Polak in Mistelbach

Gasthaus Schreiber von Sylvia und Günther Schreiber in Poysdorf

Gastwirtschaft Neunläuf von Ruth und roland Krammer in Hobersdorf

Gasthaus Bsteh von Markus Bsteh in Wulzeshofen

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.