Energiepreise treiben Ort in den Malus

Werbung

So schnell kann es gehen: Die Gemeinde Hochleithen, im Vorjahr noch mit einem deutlich positiven Haushaltspotenzial ausgestattet, rutscht beim Budget 2023 leicht ins Minus. Schuld daran: die explodierenden Energiekosten.

Prüfungsausschussobfrau Agnes Bergmayer. Foto: Gemeinde Hochleithen

„Wir haben mit einer Verachtfachung des Gaspreises und einer Verdreifachung des Strompreises kalkuliert, das ist dafür ausschlaggebend“, erklärte Prüfungsausschussvorsitzende Agnes Bergmayer (ÖVP) in ihrem Bericht in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 6. Dezember. Sie und ihr Ausschuss hatten den Haushaltsvoranschlag auf Herz und Nieren geprüft.

Das Haushaltspotenzial beschreibt den Umfang, den Gemeinden für Projekte ausgeben können, ohne Fremdmittel aufnehmen zu müssen. Dieses negative Haushaltspotenzial muss durch Bedarfszuweisungen ausgeglichen werden. Dank einer Zuweisung von 45.800 Euro schafft die Gemeinde Hochleithen mit dem Budget 2023 ein Haushaltspotenzial von 6.000 Euro. Damit können Investitionen in die Güterwege in der Höhe von 6.000 Euro getätigt werden.

Gemeinde mit wenig eigenen Einnahmen

„Wir sind eine Gemeinde, die von Bedarfszuweisungen abhängig ist und wenig eigene Einnahmen hat“, sagt Bürgermeister Adi Mechtler (ÖVP). Im Vorjahr war das Haushaltspotenzial noch so hoch gewesen, dass das Projekt Bauhof und Wertstoffsammelzentrum angegangen werden konnte. Im Voranschlag 2022 hatte sich dieses mit 107.500 Euro zu Buche geschlagen, im Nachtragsvoranschlag im Dezember war der Kennwert auf 85.100 Euro revidiert worden. Für nächstes Jahr muss der Gürtel deutlich enger geschnürt werden: „So schnell kann es gehen“, seufzt der Bürgermeister.

Das Budget 2023 ist ein Plan. Ob die angenommenen Erhöhungen bei Strom und Gas tatsächlich schlagend werden, wird dann der Rechnungsabschluss 2023 zeigen. Die Gemeinde Hochleithen verbrauchte übrigens im Vorjahr insgesamt 326.000 Kilowattstunden gesamt, 32,8 Prozent davon entfielen auf die Straßenbeleuchtung. Dank eines milden Winters 2021/22 sank der Energieverbrauch um vier Prozent. Steigen werden mit dem Gemeindebudget 2023 die Gemeindeschulden, berichtete Bergmayer: Die Gemeinde rechnet mit 1.44 Mio Euro an Schulden (+310.000 Euro). Das liegt auch daran, weil ein Darlehen für Hochwasserprojekte ausgenommen wird.

Das Budget für das nächste Haushaltsjahr wurde einstimmig beschlossen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.