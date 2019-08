Hochleithen: Frontaler in der Linkskurve .

Am Freitag, 2. August, musste die FF Hochleithen gegen 17.17 Uhr zu einer Fahrzeugbergung zwischen Wolfpassing und Bogenneusiedl alarmiert. Zwei Pkw waren in einer Linkskurve seitlich aufeinandergeprallt. "Laut dem Disponenten in der Alarmzentrale blieben die Fahrer unverletzt", berichtet ein Feierwehrmann.