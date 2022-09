Musikverein ist wichtigster Kulturträger im Ort

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Musikverein Hochleithen wurde 1973 als „Blasmusikverein Hochleithen“ gegründet und schloss sich 1976 mit der Ortsmusik zusammen. Damit war der Blasmusikverein der erste Verein, der Mitglieder aus allen drei Ortschaften der Gemeinde Hochleithen (Wolfpassing, Traunfeld und Bogenneusiedl) hatte. Mittlerweile besteht der Musikverein Hochleithen aber nicht nur aus Musikern aus der Heimat, sondern darf sich auch über Mitglieder aus anderen nahegelegenen Ortschaften freuen.

Der Musikverein trägt wesentlich zum Kulturleben in Hochleithen bei: Es werden heilige Messen gestaltet und verschiedene Anlässe wie Hochzeiten oder Begräbnisse musikalisch umrahmt. Außerdem veranstaltet der MV Hochleithen jedes Jahr unter anderem das Frühjahrskonzert, den Zapfenstreich zum Nationalfeiertag, den Nachtwandertag in Bogenneusiedl sowie den Kirtag zum Tag der Blasmusik.

Auch zahlreiche Frühschoppen innerhalb sowie außerhalb der Gemeinde stehen jährlich auf dem Programm. Besonders gerne wird die seit 1977 bestehende Freundschaft mit dem Partnermusikverein Au am Leithaberge durch gegenseitige Besuche und Gastauftritte gepflegt. Im Sommer 2021 veranstaltete der Musikverein aufgrund der Corona-Pandemie öffentliche Proben an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde.

Die Proben des MV Hochleithen finden mittwochs um 19.30 Uhr statt und werden mittlerweile wieder in der ehemaligen Volksschule Wolfpassing abgehalten, die 1987 vom Verein zu einem Musikheim umgebaut wurde. Das Repertoire des MV Hochleithen besteht nicht nur aus bekannten Blasmusikwerken, sondern auch aus modernen Stücken und Liedern, um nicht nur ein breites Publikum anzusprechen, sondern auch Jung und Alt für das Musizieren im Verein zu begeistern.

Besonders stolz ist der Musikverein auf die Musikschüler, die heuer das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze abgelegt haben und damit die momentan jüngsten aktiven Mitglieder des Vereins sind: Marlies Achter, Moritz Achter und Emil Sommer.

Nächstes Jahr feiert der Musikverein Hochleithen sein 50-jähriges Jubiläum und veranstaltet im Zuge dessen am 2. und 3. September 2023 ein zweitägiges Fest inklusive Bezirksmarschmusikbewertung.

