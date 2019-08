Unfall auf A5: FF musste Einsatzort erst suchen .

Kilometerlanger Stau auf der Nordautobahn nach einem Unfall im Morgenverkehr: Am 29. August landete in Fahrtrichtung Wien, kurz vor der Abfahrt Hochleithen, ein Pkw am Dach. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden von Notarzt und Rotem Kreuz versorgt, ein bereits angeforderter Notarzthubschrauber wurde dann doch nicht benötigt.