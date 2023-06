Neues Rückhaltebecken soll den Schleinbacher Hauptplatz absichern

Für dieses Hochwasserschutzprojekt steuert das Land Niederösterreich 118.131,52 Euro, der Bund 177.197,28 Euro und die EU 288.671,20 Euro bei, wie das Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf informiert.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raumes 2014 bis 2020. Die Marktgemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach übernimmt 146.000 Euro der Gesamtinvestition von 730.000 Euro. Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme erfolgt in den Jahren 2023 bis 2024.

Das Projekt umfasst die Errichtung eines Rückhaltebeckens mit einem Retentionsvolumen von 1.280 Kubikmetern mit einer Abflussdrossel und einem Notüberlauf, eines Ablaufkanals DN500 mit einer Länge von 105 Metern, eines Auslaufbauwerks in den Schleinbach samt Einleitung sowie die Errichtung von Leitwänden und eines Wartungswegs. Es kam in den Jahren 2002 und 2012 zu Schäden durch Vermurungen in Wohnhäusern. „Durch das Projekt sollen zukünftige Schäden bei Starkregenereignissen vermieden werden“, sagt Pernkopf.