Wilfersdorf: Frühjahrsarbeiten am Zayagerinne

Im Zuge der Gewässeraufsicht und der laufenden Kontrollen durch den Flusswärter Roman Leisser und dem Zaya Wasserverbands Vertreter bei der Gemeinde Wilfersdorf, Umweltgemeinderat Josef Kohzina, wurden auch immer wieder illegale Grünschnittablagerung an den Gewässerböschungen vorgefunden und ordnungsgemäß entsorgt.

Anfang April heurigen Jahres wird die jährlich stattfindende Zaya-Gerinnebereisung des Verbandsvorstandes stattfinden, wo erforderliche Arbeiten und eventuelle Baustellen besichtigt und kontrolliert und weitere Veranlassungen getroffen werden.

„Intakte Gewässer stellen einen wertvollen Bestandteil unserer Umwelt dar. Oftmals ist nicht bekannt, dass gesammeltes Schnittgut und auch Gartenabfälle in Gewässernähe erhebliche Beeinträchtigungen für Natur, Landschaft und Gewässeranlieger zur Folge haben können“, sagt Umweltgemeinderat Josef Kohzina: „Abgeschwemmtes Material kann sich an Engstellen ansammeln, den ungehinderten Wasserabfluss behindern und so zu Überschwemmungen beitragen.“

Ablagerungen im Uferbereich hemmen zudem die Entfaltung der natürlichen Ufer- und Gewässervegetation. Aus Rasenschnitt und sonstigen Gartenabfällen tritt häufig Sickerwasser aus, welches erhöhte Nährstoffmengen in Boden und Gewässer einbringt. Dies begünstigt im Uferbereich das Wachstum stickstoffliebender Panzen wie z.B. Brennnessel. Im Gewässer selbst kann der Nährstoffeintrag zu einem erhöhten Algenwachstum und auf diese Weise zu Sauerstoffknappheit, Faulschlammbildung und im Extremfall zum Fischsterben führen.

„Durch die permanenten Kontrollen und Arbeiten sollen bei Starkregen Überschwemmungen und Überflutungen angrenzender Wohnhäuser und Liegenschaften verhindert und hintan gehalten werden“, weiß Kohzina: „Zudem sollen unsere sauberen und gesunden Gewässer wie auch die gesamte Natur, unsere Heimat, gepflegt und für unsere Nachkommen erhalten werden.“

