Hochwasserschutz Wolfpassing: Baustart für das Rückhaltebecken Käferberg

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die Rohre für den Hochwasserschutz am Käferberg wurden schon geliefert und lagern beim FF-Haus. Die Arbeiten starten demnächst. Foto: Michael Pfabigan

„Wir stehen in Poleposition“, sagt Bürgermeister Adi Mechtler: Demnächst beginnen die Arbeiten an den Rückhaltebecken in der Region Käferberg. Diese freudige Nachricht konnte er den Gemeinderäten bei der jüngsten Sitzung überbringen.