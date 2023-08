Arbeiten am Hochwasserschutz im Westen und Osten laufen

Auf dem Gebiet, das sich zwischen den Straßenzügen „In Kräutern“ und „Gartenzeile“ befindet, wird ein 3.650 Kubikmeter fassendes Rückhaltebecken samt dazugehöriger Ableitung in einen bestehenden Regenwasserkanal errichtet. Das Retentionsbecken Ost wird ein Volumen von 5.200 Kubikmeter aufweisen und sich in östlicher Verlängerung der Raiffeisengasse befinden. Hier wird das zurückgehaltene Regenwasser über einen 283 Meter langen Kanal in einen ebenfalls bestehenden Regenwasserkanal verzögert abgegeben.

Der Zweck derartiger Hochwasserschutzbauten besteht darin, plötzlich auftretende Starkregenereignisse abzufedern und das Niederschlagswasser dosiert abzuleiten. Dadurch verringert sich die Hochwassergefahr innerhalb des Ortsgebietes erheblich. Insgesamt umfassen die beiden Becken ein Einzugsgebiet von 118 Hektar. Das Investitionsvolumen für alle Bauabschnitte des Hochwasserschutzes Höbersbrunn beträgt rund 1.000.000 Euro netto, wovon ca. 80 Prozent vom Land Niederösterreich gefördert werden.

Der Bau der Drosselzuleitung von der Vorgartenstraße zum Becken West, der Ende Juni 2023 begonnen hatte, konnte bereits abgeschlossen werden.

Drosselschacht und Einlaufschacht dieses Beckens wurden schon fast zur Gänze errichtet. Durch die unterschiedlichen Geländeanpassungen der Becken findet ein Materialaustausch zwischen Becken West und Ost statt. Daher wird abwechselnd und zum Teil auch an beiden Becken gleichzeitig gearbeitet.