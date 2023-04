Ladendorfer bekommt den „Oscar“ der Proteomik

Proteomik ist die Wissenschaft, die sich mit der Gesamtheit aller in einer Zelle vorkommender Proteine, dem sogenannten Proteom, befasst. Und die können sich im Laufe eines Lebenszyklus im Gegensatz zum Genom massiv verändern: Wenn aus einer Raupe ein Schmetterling wird, dann bleibt das Genom gleich, das Proteom wird aber radikal umgebaut.

Karl Mechtler forscht seit Jahrzehnten in diesem Gebiet, heute ist er Leiter des Proteomics Tech Hub am Institut für Molekularpathologie (IMP) in Wien. Mit dem „Juan Pablo Albar Proteome Pioneer Award“ wird er für seine Tätigkeit in Forschung und Organisation im Fachgebiet geehrt. Zuvor war Mechtler unter anderem Leiter des Instituts für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: „Es ist überhaupt das erste Mal, dass dieser Preis an einen österreichischen Wissenschaftler vergeben wird“, freut sich Mechtler.

Inhaber von acht Patenten, Verfasser von 200 Publikationen

1989 begann Mechtler am IMP zu forschen, im Laufe der Jahre wuchs die Einrichtung und entwickelte sich zum wichtigsten und größten Technologiepark für Protein-Chemie in Österreich. Zwischen 2014 und 2021 war er für die Ausbildung im Fach zuständig und organisierte unter anderem Sommerschulen und Trainingskurse in verschiedenen Ländern. Heute ist er Inhaber von acht Patenten und kann auf über 200 wissenschaftliche, von Experten vorüberprüfte Publikationen zurückschauen und gilt als bedeutendster Österreicher auf dem Gebiet der Proteomik. 2021 wurde ihm der Ehrentitel Professor h.c. zuerkannt.

„Ich bin sehr froh, dass der Verband anerkennt, dass Serviceeinrichtungen ebenso wichtig für den Fortschritt sein können“, freut sich der Ladendorfer Karl Mechtler über die Auszeichnung. Der Preis wird am 20. Juli in Newcastle (England) überreicht.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.