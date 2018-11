Die Kinder und Jugendlichen aus Hörersdorf, Siebenhirten und Frättingsdorf wurden von Pfarrgemeinderätin Ingrid Wesely und Christiane Gahr auch heuer wieder eingeladen beim Laternenumzug und Martinsspiel in Hörersdorf mitzumachen.

Die Kinder, Eltern, Großeltern und Anwesenden wurden von Pfarrer Jude in der Kirche willkommen geheißen und der Pfarrer freute sich, dass so viele in die Kirche gekommen waren. Mit Gesang und Musik wurden die Kinder von Anita Scheiner, Beate Kastner und Maria Mayer unterstützt.

Beim Martinsspiel spielten Magdalena Kober, Elias Kober, Lukas Bogner, Romana Hechelbacher, Luisa und Elisabeth Gahr, Felix Brunnthaller, Lilly Gahr, Klara Bogner, Emil Denner und Geschichten lasen Marlies Mayer und Manuela Bittner.

Zum Beginn und Abschluss gingen alle beim Laternenumzug vom Feuerwehrhaus zur Kirche und wieder retour. Als Belohnung bekamen alle selbstgebackene Brezerln zum Teilen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und versprachen nächstes Jahr wieder mitzutun. Für das kommende Krippenspiel werden noch einige Kinder zum mitspielen gesucht.