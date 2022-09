Umstrittenes Denkmal: Gegen Bürger-Wunsch umgesetzt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das 1.500 Kilogramm schwere Kriegerdenkmal – ein Betonklotz – wurde am 19. Mai 1957 in Hörersdorf errichtet. Der Antrag, ein Kriegerdenkmal zu Ehren der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten zu errichten, stammte ursprünglich von den Sozialisten.

Fast 90 Prozent der Bevölkerung sprach sich dafür aus, die Kapelle am Fuße des Kirchberges in eine Kriegergedenkkapelle umzuwandeln – die Gemeinderäte waren dagegen. Weiter ging es mit der Streitigkeit in der Gemeinde bei der Platzwahl, wo das Denkmal stehen sollte: Besagte Gemeinderäte versteiften sich darauf, das Denkmal unbedingt an der Straße aufzustellen – dagegen sprach das Argument, Hörersdorf hätte doch um den Friedhof so viele nette Plätze, die dem Kriegerdenkmal eher würdig wären.

„Und wenn alle dagegen sind ...“

Martin Scheiner, damaliger Vizebürgermeister, verstand es jedoch, seinen Willen durchzusetzen: „Und wenn alle dagegen sind, das Denkmal kommt dorthin, wo wir wollen!“, soll er wutentbrannt gerufen und dabei mit der Faust auf die Tischplatte gehauen haben.

Nach vergeblichen Versuchen, sogar den Pfarrer zur Deeskalation der Situation herbeizurufen, wurde das Kriegerdenkmal schließlich im Mai 1957 eingeweiht. Die Polizei war dazu aufgerufen, das Denkmal zu bewachen, um etwaige Bosheitsakte – hervorgebracht durch den Unmut der Bevölkerung – zu unterbinden.

Dass nur die Namen jener Kriegsopfer, die zu dieser Zeit im Ort ansässig (also hier verheiratet waren) verewigt wurden, hat den Unmut der Bevölkerung weiter zum Brodeln gebracht.

Angesichts der Tatsachen, unter welchen Umständen das Denkmal errichtet wurde, weigerte sich ein Großteil der Leute zu bezahlen, und so kam nur ein Bruchteil der ursprünglich gezeichneten Summe zusammen. Um die Einweihung trotzdem festlich zu gestalten und die mangelnde Teilnehmerzahl zu überdecken, wurde die Einweihung mit dem Gründungsfest der Feuerwehr gekoppelt.

Das Denkmal steht immer noch dort, von vielen Bürgern geächtet und bespottet.

