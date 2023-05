„Wichtig zu wissen, wo Lebensmittel her kommen!“

Egal ob Direktvermarkter, Selbstbedienungsläden, Heurigenbetriebe und Ab-Hofläden, die Begeisterung der Konsumenten für die bäuerlichen Produkte war in der vergangenen Woche deutlich spürbar. Vom 24. April bis zum 1. Mai wurde die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft aufgetischt.

„Der direkte Kontakt mit den Kunden tut unseren kleinen Läden und Betrieben gut. Wir stehen für persönliche Beratung und echte Handarbeit bei unseren Produkten. Das schätzen die Konsumenten und sie spüren, dass sie bei uns in den Geschäften keine Nummer sind und auch Extrawünsche gerne erfüllt werden“, so Johannes Hummel vom Biobeerengarten Hummel in Loosdorf.

Das Bewusstsein für die bäuerliche Arbeit zu stärken ist ein wichtiger Aspekt der Hofjause. In der elften Auflage konnten die Kundinnen und Kunden wieder einen Blick hinter die Kulissen der Betriebe werfen.

Bauernbunddirektor Paul Nemecek war bei der Bauerngreisslerei in Obersdorf: Bauernbund-Teilbezirksobmann Hermann Stick , Bauernkammerobmann-Stellvertreter Wolfgang Rögner , Martina Gössinger, Rudolf Gössinger und Bauernbunddirektor Paul Nemecek . Foto: NÖ Bauernbund

Schulz zeigt dabei die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für den Klimaschutz auf: „Die Herkunft von Lebensmitteln ist ein entscheidender Punkt für die Nachhaltigkeit. Es braucht keine Importe von Fleisch, wenn wir selbst im Land genügend produzieren, es braucht weniger Obst- und Gemüseimporte, wenn wir uns saisonaler ernähren. Mit dem Griff zu heimischen Produkten kann hier ein einfacher Schritt für jeden getan werden. Daher ist klar, wer auf die Herkunft schaut, schaut auch auf das Klima und die Umwelt.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.