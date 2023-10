Harte Zeiten für Einsatzorganisationen und Firmen

Durchschnittlich 800 bis 900 Kilometer fährt die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach im Monat. Das seien nicht nur Einsatzfahrten, erklärt Kommandant Claus Neubauer, darunter zählen auch Dienstfahrten, Fahrten zu Ausbildungen oder Fahrten der Feuerwehrjugend. Die hohen Spritkosten haben auch der Feuerwehr stark zu schaffen gemacht: Zu Beginn des Jahres muss nämlich immer ein Kostenvoranschlag gemacht werden, bei dem die erwartbaren Einnahmen und Ausgaben angeführt werden müssen. Das hat 2022 zu großen Problemen geführt: „Die sprunghaft angestiegene Teuerung vor allem im Bereich der Spritkosten hat dazu geführt, dass unser Sprit-Jahres-Budget bereits Mitte des Jahres aufgebraucht war! Wir mussten deshalb in diesem Jahr andere Budgetposten kürzen, um weiterhin einsatzbereit zu sein“, erzählt Neubauer.

Damit dieses Problem 2023 nicht wieder auftritt, wurde gleich zu Beginn des Jahres ein großzügiger Budgetposten für die Spritkosten vorgesehen - dafür sind andere Posten deutlich kleiner ausgefallen. „Aber die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft hat absolute Priorität“, so Feuerwehrkommandant Neubauer.

Ähnlich ist es auch beim Roten Kreuz. Sprecherin Sonja Kellner ist überzeugt: „Wir sind da, um zu helfen - ohne Wenn und Aber. Wir können nicht am Weg zum Krankenhaus einfach stehen bleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind. Es ist unsere Aufgabe zu helfen - auch wenn die Umstände herausfordernd sind.“

Elektromobilität denkbar, aber schwierig umzusetzen

Es gibt mittlerweile sogar schon Hilfslöschfahrzeuge mit Elektromotor, erzählt Neubauer. Das ist vor allem im Hinblick auf die hohen Spritkosten ein großes Thema. „Im Moment sind elektrische Löschfahrzeuge für die Feuerwehr Mistelbach allerdings keine Option, weil die Anschaffungskosten aktuell noch astronomisch sind“, so Neubauer. Allerdings wird die nächste Anschaffung eines Feuerwehrautos erst wieder 2031 anstehen - mal sehen, wie die Situation am Fahrzeugmarkt dann ausschaut. Anders sieht die Situation bei Pkws für den Mannschaftstransport oder für Dienstfahrten aus: Hier ist es sehr gut vorstellbar, dass E-Autos in den Fuhrpark der FF integriert werden.

Auch im Rettungsdienst gibt es aktuell noch keine E-Autos - es gibt jedoch generelle Überlegungen, wie so etwas umsetzbar wäre. „Schwierig wären E-Autos allerdings im Falle eines Blackouts - denn das Rote Kreuz muss ja auch hier einsatzbereit bleiben, das muss auf jeden Fall bei der Planung berücksichtigt werden“, gibt Kellner zu denken.

„Gute Zusammenarbeit ist wichtig“

Auch die Transportfirma Poyss Poysdorf klagt über die hohen Spritkosten: „Wenn man alle zehn Tage 30.000 Liter Diesel kauft, ist der Preisunterschied sehr belastend“, sagt der Großkruter Unternehmer Leopold Poyss. Diesel macht bei den Kalkulationen rund ein Drittel des Gesamtpreises aus - und wenn sich dieses Drittel knapp verdoppelt, macht das wirtschaftlich schon einen großen Unterschied. Zwar gebe es immer wieder neue Maschinen, die kraftstoffsparend fahren und somit sparen „helfen“ - aber um solch große und kostenintensive Maschinen auszutauschen, brauche es doch auch einiges an finanziellen Mitteln.

Um die Kunden trotz Preisschwankungen aufrecht zu erhalten, setzt Poyss auf gute Zusammenarbeit: „Längerfristiges Handeln und eine wichtige Partnerschaft ist in solchen Zeiten Gold wert.“