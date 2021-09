Die Visitenkarte von Rainer Setik weist zahlreiche Einträge auf: Rapid Wien steht drauf, die Vienna, und auch Weinviertler Klubs wie der Heimatverein Hohenau oder der FC Mistelbach. Spieler, Trainer, Nachwuchschef, sportlicher Leiter – Setik war schon fast alles, gut zwei Jahrzehnte lang sogar hauptberuflich.

Mittlerweile ist der 58-Jährige als Freizeitpädagoge und Turnlehrer in einer Wiener Schule gelandet, abseits davon betreibt er an mehreren Standorten einen Fußballkindergarten ohne jeglichen Leistungsdruck für die Allerjüngsten. Setik lebt in Wien in zweiter Ehe und hat insgesamt vier Kinder. In der wenigen Freizeit geht er immer noch gerne auf den Fußballplatz, macht Ausflüge oder besucht seine Mama in Hohenau.