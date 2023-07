Kindergärten: Laa erweitert mit einem Zubau und einem dritten Haus

Zwei Kindergärten befinden sich in Laa - in der Wehrgartenstraße (drei Gruppen) und beim Ostbahnhof (fünf). Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen ist groß: Das Land NÖ hat vier zusätzliche Gruppen in der Stadt genehmigt, um dem Bedarf gerecht werden zu können. Der Gemeinde steht es frei, ob diese als Kindergarten- oder als Tagesbetreuungsgruppe installiert werden. Das hat für Bürgermeisterin Brigitte Ribisch Vorteile, denn so könne die Verwaltung flexibel auf den schwankenden Bedarf reagieren.

Laa wird also Geld für die Infrastruktur in die Hand nehmen. Der (eher westlich gelegene) Kindergarten in der Wehrgartenstraße wird um drei Gruppen erweitert, dort ist ein Zubau geplant. Zusätzlich will die Stadt nach einer Einigung mit dem Investoren-Paar Rudolf und Beate Schütz ein neues Haus auf dem „LaaPlus“-Areal im östlichen Teil der Stadt errichten. Die vierte genehmigte Gruppe wird in dem Neubau untergebracht, aber nicht nur.

Der Landeskindergarten beim Ostbahnhof - in der Nähe wird das neue Haus für die vierte Gruppe und die bestehende Kleinstkindergruppe gebaut. Foto: Susanne Bauer

Denn klar ist, dass die bauliche Situation in der bestehenden Tagesbetreuungseinrichtung im Bürgerspital nicht ideal ist: Der Platz ist auf zwölf Kinder beschränkt, Erweiterungsmöglichkeiten sind keine vorhanden. „Es ist zu klein“, sagt Ribisch. Diese Kleinstkindergruppe wird daher ins neue „LaaPlus“-Haus wandern.

Zu- wie Neubau werden nach gesetzlichem Kindergartenstandard geplant, damit die Flächen größer ausfallen. Die zusätzliche Raumausstattung soll den Anforderungen für die Kleinstkinderbetreuung gerecht werden. Damit kann die Stadt flexibel auf den Bedarf nach Tagesbetreuungs- oder Kindergartenplätzen reagieren. Zumindest eine Tagesbetreuungsgruppe ist in der Wehrgartenstraße geplant, bei Bedarf kommt eine zweite dazu. Die „LaaPlus“-Einrichtung wird indes so geplant, dass eine Erweiterung für eine dritte Gruppe jederzeit möglich ist.

Für diesen Neubau hat Laa ein Grundstück von Rudolf und Beate Schütz rückgekauft, dafür verkaufte die Stadtgemeinde ihren Anteil an der LaaPlus GmbH. Ribisch erklärt, dass die Stadtgemeinde beim Aufbau des Areals mit Gesundheitszentrum, Nahversorger, Wohnraum, Büros und mittlerweile auch einem Hotel helfen wollte. Das Ziel sei nun erreicht, daher trete die Stadtgemeinde aus der Gesellschaft aus.