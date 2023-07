Nachhaltiges Bauen und vorhandenen Raum verdichten

16 Fußballfelder werden in Österreich pro Tag verbaut. Der Asphalt kann sich teilweise bis zu 60 Grad aufheizen, das Wasser kann nicht mehr abfließen, die Folge sind unter anderem Überschwemmungen bei Starkregen. Die Bodenversiegelung ist ein massives Problem und trägt maßgeblich zum Klimawandel bei.

Grund besser nutzen

„In Mistelbach gibt es bereits umgewidmeten Baugrund, das sind zum Teil leere Flächen zwischen Häusern. Da ist die Infrastruktur und alles da. Das wäre natürlich viel einfacher und kostengünstiger, hier zu bauen, anstatt neuen Baugrund zu schaffen“, sagt Stadtrat Friedrich Brandstetter. Allerdings würden viele Leute ihren Baugrund nicht verkaufen – zum Teil, weil es eine gute Wertanlage ist, zum Teil, weil nachfolgende Generationen noch darauf bauen könnten. Brandstetter sieht das kritisch: „Die Arbeitsplätze hier sind sowieso rar, viele Leute wollen in die Stadt auswandern. Es ist oft sinnlos, das aufzusparen, wenn das Land jetzt gebraucht wird.“ Außerdem gäbe es viele leerstehende Häuser oder Wohnungen, die man nutzen könnte, die aber schwer zu erfassen sind. „Die Stadt hat bereits versucht, da eine Lösung zu finden. Es gibt zwar Leute, die das Haus hergeben würden und gegen einen anderen Grund tauschen würden, aber das ist nur eine Handvoll“, erzählt Brandstetter weiter. Sinnvoll wäre außerdem auch nachhaltiges Bauen – und da gibt es sogar einen Spezialisten in Wolkersdorf.

Nachhaltiges Bauen im Bezirk Mistelbach

Die Reihenhausanlage in Kirchbergen Nord, Wolkersdorf, geplant vom Wolkersdorfer Architekten Manfred Staudinger, hat das Abzeichen „Klimaaktiv Gold“ bekommen. „Das ist die höchste Auszeichnung, die man haben kann“, freut sich Staudinger. Bei der Reihenhausanlage ist sowohl die Elektroversorgung für e-Autos dabei, natürlich aber auch eine Photovoltaik-Anlage auf den Dächern. Es wird mit Wärmepumpen geheizt und gekühlt. „Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern ist auch sehr zentral für den Komfort und die Gesunderhaltung der Bewohner und Bewohnerinnen“, sagt Staudinger. Die Baukosten seien zwar etwas höher als beim herkömmlichen Hausbau, man hat aber deutlich geringere Betriebskosten. Es hält sich also im Endeffekt sehr gut in der Waage.

Auch Dachbegrünungen sind eine sehr gute Möglichkeit, um zusätzliche Grünflächen zu schaffen. Das ist beispielsweise für ein Industriegebäude für das Land Niederösterreich in Wolkersdorf geplant – auch hierfür wurde für die Planung der Architekt mit dem Abzeichen Klimaaktiv Gold ausgezeichnet. „Es ist also auch in der Industrie möglich, mit sorgfältiger und effizienter Planung ein nachhaltiges und klimaschutzgerechtes Gebäude zu errichten“, erzählt Staudinger.

Gaweinstaler setzt sich für bewussten Bodenverbrauch ein

Alexander Wimmer, KLAR!-Manager des südlichen Weinviertels, setzt sich bereits seit Jahren mit dem Thema Leerstand und Ortskernbelebung auseinander. „Mir persönlich geht’s darum, die Ressource zu nutzen, die vorhanden ist. Es ist Irrsinn, so viele Häuser nicht zu nutzen, die eigentlich vorhanden wären“, sagt Wimmer. Bei KLAR! geht es vor allem darum, Bewusstsein zu schaffen für das Problem Bodenversiegelung und Bodenverbrauch.

„Wir müssen schauen, dass wir unseren Boden erhalten und schützen, deswegen machen wir das alles. Weil wir aufzeigen wollen, dass wir ohne Boden, wenn wir allen Boden versiegelt haben, nicht mehr leben können. Wir können keine Bäume pflanzen, das Wasser kann nicht mehr abrinnen. Das ist ein riesiges Problem“, sagt Wimmer. Zusätzlich geht es aber auch um lebendige Ortszentren: Die Nutzung des Raumes, der vorhanden ist, muss genutzt werden – es brauche vielfältiges Bewusstsein dafür, was gerade passiert, wenn so weitergemacht wird, so Wimmer.