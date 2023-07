Wolkersdorf: Bürger entscheiden über künftigen Kurs

In Wolkersdorf haben sich die Bürgerinnen und Bürger zusammengetan: Eine Gruppe aus 6.000 Personen wurde zusammengestellt. Wichtig dabei war, dass Menschen aus allen Ortsgemeinden vertreten waren und sich die Demografie in der Gruppe widerspiegelte: da ging es um Geschlecht, Bildungsstand und andere soziodemographische Merkmale. Sinn dahinter ist es, eine möglichst große Gruppe zu erreichen, um einen breiten Diskurs und eine gute Diskussionslage zu schaffen.

„Wichtig war auch, dass sowohl Personen vertreten waren, die den Bodenverbrauch für ein reales Problem halten, als auch jene, die das ganze Problem nicht so wirklich verstehen können“, sagt Bernd Semrad, der für die Öffentlichkeitsarbeit in Wolkersdorf zuständig ist. Aus den 6.000 Personen wurden dann 18 ausgewählt. Diese 18 haben sich an zwei Wochenenden getroffen und Arbeitsgruppen gebildet, um daraus Ergebnisse zu präsentieren. „Der Bericht ist auch schon fertiggestellt, aber unter Beschluss“, sagt Semrad.

Die Ergebnispräsentation wird am 27. September erwartet.