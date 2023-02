Sozialvolontariat: Heimatbesuch gibt’s nicht

„Bei einem Aufenthalt von so langer Zeit ist es schwer zu sagen, man wüsste, was auf einen zukommt“, lacht die 19-jährige Victoria Neschkudla aus Hornsburg. Die Absolventin des Wiener Sacre Coeur wird für zehn Monate nach der Matura ein freiwilliges Sozial-Volontariat in der indischen Großstadt Hyderabad machen. Warum Indien?

„Um ehrlich zu sein, wollte ich ursprünglich bei einem Projekt in Afrika mitarbeiten“, gesteht die junge Weinviertlerin: „Aber aufgrund mangelnder Französischkenntnisse, die für den Aufenthalt notwendig gewesen wären, musste ich umdisponieren.“ Nach vielen Gesprächen mit ehemaligen Volontären und packenden Erzählungen von ihren Einsätzen entschied sie sich dann für einen Einsatz in Indien.

Für das Volontariat hatte sich die 19-Jährige nach ihrer Matura entschieden, weil sie etwas Sinnvolles machen wollte: „Ich wollte Kulturen sehen und kennenlernen, von denen man sonst nur in der Schule lernt und an einer sinnhaften Aufgabe wachsen.“ Rasch fand sie den Kontakt zur Initiative „Volontariat bewegt“, die die Vorbereitungen und die Reise organisierte.

Diese Vorbereitungen dauern drei bis vier Monate. In Wochenendseminaren und in einer Seminarwoche werden die künftigen Volontäre von Gastrednern und ehemaligen Volontären theoretisch und psychisch auf ein Jahr im Ausland vorbereitet. „Als Volontäre erleben wir den Schultag junger Kinder in den Projekten mit und dürfen die dort bereits arbeitenden Personen unterstützen“, erzählt Victoria Neschkudla. Das Wissen dafür hat sie sich in der Vorbereitung angeeignet. „Aber es kommt auch vor, dass sich Projekte während des Jahres ändern, weshalb wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt.“ Außerdem ist sie bei den ersten Volontären, die seit Corona wieder in den Einsatz geschickt werden.

Wie oft wird Victoria währen ihres zehnmonatigen Einsatzes die Heimat besuchen? „Überhaupt nicht, weil das vom Projekt her auch nicht vorgesehen ist“, sagt die Hornsburgerin, zumal erfahrene Volontäre berichteten, dass die Konfrontation mit der Heimat eher beklemmend und bedrückend war. „Aber meine Familie wird mich besuchen kommen und Freunde haben angekündigt, bei mir vorbeizuschauen.“

Was will Victoria nach Indien machen? Das weiß sie noch nicht: „Für mich steht jetzt mein Einsatz im Vordergrund.“

Infos: www.volontariat.at

