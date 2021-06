“Die größte Herausforderung in den letzten Wochen war es, genügend Hände zu haben, die das Telefon abheben“, berichtet Reinhold Hofmann, der stellvertretende Geschäftsführer der Therme Laa. Neben Fragen dazu, wie genau die Corona-Rahmenbedingungen umgesetzt werden, gehen auch immer mehr Buchungen im Hotel der Therme ein. „Wir merken bei uns jetzt nach dem sechsmonatigen Lockdown, dass die Nachfrage nach Urlaub in der Region sehr stark ist“, so Hofmann.

Obwohl die Unsicherheit durch die Pandemie also noch eindeutig zu spüren ist, überwiegt die Lust auf den Sommerurlaub. Besonders aus den Nachbarbundesländern wie Oberösterreich ist der Andrang in Laa stark, aber auch aus dem Ausland traut man sich langsam zu buchen: „Seit ein paar Tagen kommt auch mehr Nachfrage aus Tschechien“, erzählt Hofmann.

Buchungslage ist gut, Nachfrage steigt

Auch Monika Neustifter, Geschäftsführerin vom gleichnamigen Hotel in Poysdorf, kann den positiven Trend für den Sommer bestätigen: „Ja, das Geschäft läuft schon an und die Buchungslage ist gut. Die Nachfragen werden jetzt immer mehr“. Um neben den Stammgästen auch neue potenzielle Urlauber anzulocken hat man sich im Hotel Neustifter besondere Angebote überlegt, die den Betrieb auch unter der Woche auslasten sollen.

Online-Buchungen nehmen zu

Ein Trend ist, das Online-Buchungen massiv zunehmen. In der Hotellerie schon länger gang und gebe, buchen momentan auch Tagesgäste der Therme Laa ihre Eintrittstickets lieber online. „8 von 10 Gäste machen das mittlerweile“, so Reinhold Hofmann.

Betriebswirtschaftlich gesehen hat die Pandemie eindeutig Spuren hinterlassen, mit den anfänglichen straffen Bedingungen habe das Aufsperren auch noch nicht wirklich Spaß gemacht.

Aber: „Die Lockerungsschritte gehen jetzt in die richtige Richtung „, meint Hofmann, „und die Buchungssituation ist für Juni, Juli und August gut im Vergleich zu letztem Jahr. Der Sommer wird sicherlich sehr gut werden“.