Chihuahua-Treffen: 46 Hunde tummelten sich am Ungerndorfer Sportplatz

Das zweite Chihuahua-Treffen des Hundesportclubs (HSC) fand am Ungerndorfer Sportplatzgelände statt: 46 Hunde mit ihren Besitzern haben sich bei sonnigem und leicht windigem Wetter eingefunden. Die Familien samt Vierbeiner reisten unter anderem aus Brunn am Gebirge, Eisenstadt-Umgebung, Mödling, Wien und sogar extra aus Salzburg an.

Der Sportplatz in Ungerndorf hat für Hundeliebhaber viel zu bieten. In sehr ruhiger Lage sind dort ein großzügiger Auslaufplatz samt eigenem Agility-Platz sowie einige schattige Plätzchen zum Faulenzen und diverse Wasserstellen zum Planschen vorhanden. Alle anwesenden Gäste wurden vom Vorstand des Hundesportclub bestens bewirtet und verköstigt.

Nächsten Events: Ferienspiel, Grillfest und spezielle Trainings

Nach diesem Erfolg ist für nächstes Jahr ein weiteres Chihuahua-Treffen geplant. Das nächste Event ist bereits in der Vorbereitungsphase: Am 20. Juli findet wieder das beliebte Ferienspiel des Hundeclubs in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr statt. Nur einen Tag später werden Grillspezialitäten beim Vereinsfest des HSC serviert.

Derzeit finden wöchentliche Trainings statt: jeden Mittwoch ab 15.30 und samstags ab 15 Uhr. Neu im Angebot ist auch das spezielle Zwergen-Training für Kleinhunde bis zehn Kilogramm (freitags ab 14 Uhr). Und: Jeden ersten und dritten Samstag gibt es einen „Sozial Walk“. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.