Bereits im Jahr 2006 hatte Eleonore Schremser die Idee geboren, am Gelände des ehemaligen Dampf-, Wannen und Freibades von Gaweinstal eine Insel der Erholung zu schaffen.

Das Schwimmbad war im Jahr 1907 eröffnet und im Jahr 1962 abgerissen worden.

Zurzeit befindet sich dort ein Teich, die Gebäude der Badeanstalt sind abgerissen. Erreichbar ist das Gelände über einen Weg vor dem Musikerheim und Feuerwehrhaus, dieser wurde vor Jahren auch mit Lampen für Abendspaziergänge beleuchtet.

Jetzt reichte der Dorferneuerungsverein „Lebenswertes Gaweinstal“ das ausgearbeitete Schremser-Modell unter dem Namen „Kult-Ur-Teich!“ beim Ideenwettbewerb des Landes Niederösterreich ein.

71 Ideen eingereicht

Insgesamt 71 Gemeinden und Dorferneuerungsvereine hatten in drei Kategorien ihre Ideen zur Verbesserung der Lebensqualitäten bekannt gegeben. Am 17. Jänner wurde für diesen, alle zwei Jahre durchgeführten, Ideenwettbewerb die Preise von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an die Gewinner im Rahmen einer Feier im Landhaus überreicht. Der Gaweinstaler Dorferneuerungsverein war einer der sechsundzwanzig ausgezeichneten Vereine und kann sich über 10.000 Euro für die Umsetzung des Projektes freuen.

„Sicher laufen trotz sehr vieler Eigenleistungen durch Freiwillige größere Kosten auf“, so Obfrau Christine Manschein, „aber der derzeit brachliegende, idyllische Platz kann eine Insel der Erholung für die Ortsbevölkerung werden“.

Das Gelände bietet die einzigartige Möglichkeit, nahe dem Ortskern liegend, einen malerischen Ort für Freizeit- und Sportaktivitäten zu schaffen. Ein Grillplatz und ein Weidentunnel sollen errichtet werden. Der Einstiegsbereich in den Teich soll verbessert und ein Floß im Teich platziert werden.

Im Rahmen von Dorferneuerungsstammtischen und Workshops, aber auch bei dem Einbringen von Eigenleistungen, ist an eine Bürgerbeteiligung gedacht.