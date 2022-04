Illegale Ablagerung Hobersdorf: Kfz-Teile im Windschutzgürtel entsorgt

Die illegal entsorgten Gegenstände in der freien Natur. Foto: Josef Kohzina

U nbekannte Umweltsünder entsorgten BMW-Autoteile illegal in einem Windschutzgürtel in Hobersdorf: Die Trümmer wurden entlang der Bundesstraße 40 in Fahrtrichtung Maustrenk in einem Windschutzgürtel nächst dem dortigen weißen Marterl einfach abgeladen.