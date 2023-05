Illegale Deponie Wilfersdorf: Müll in der Natur entsorgt

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Die Gemeinde nimmt Hinweise entgegen: Ein Unbekannter deponierte einfach die Reste seines Parkettboden-Projektes in der freien Natur. Foto: Josef Kohzina

E in Unbekannter entsorgte das Verpackungsmaterial seines Parkettbodens einfach in der Natur: m Bereich der alten Brünnerstraße, Am Berg in Wilfersdorf, wurden die Kartons einfach in der freien Natur entsorgt.