„Bei der Durchsicht des zuletzt aufgefundenen Mülls konnten Hinweise auf den Umweltsünder entdeckt werden“, sagt Bullendorfs Jagdleiter Josef Kohzina. Da es sich bei den Auffindungsörtlichkeiten um das Grenzgebiet Ebersdorf, Gemeinde Wilfersdorf auf der einen Seite und Rannersdorf, Gemeinde Hauskirchen auf der anderen Seite handelte, wurde grenzüberschreitend und gemeinsam recherchiert.

Schlussendlich konnten vom Jagdleiter und Jagdaufseher von Rannersdorf, Josef Wiesinger, sowie vom Jagdaufseher und Umweltgemeinderat der Gemeinde Wilfersdorf, Josef Kohzina, der bzw. die Verursacher ermittelt werden.

Ein österreichischer Staatsbürger mit Firma in Wien hatte seinem Freund in Reintal bei der Entrümpelung seines Hauses und Grundstückes geholfen. „Der Müll wurde jeweils in den Abendstunden bei der Nachhausefahrt in den beschriebenen Gemeindegebieten einfach in der freien Natur aus dem Fahrzeug geschmissen und auf illegale Weise entsorgt“, sagt Kohzina.

Im Zuge eines Gespräches mit den beiden Männern gaben diese auch zu, für eine weitere aufgefundene illegale Müllablagerung vor zirka zwölf Tagenverantwortlich zu sein.

Von den örtlich zuständigen Jagdaufsehern und Gemeindevertretern werden jetzt entsprechende Anzeigen bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden erstattet.

Zwecks Vorschreibung der Kosten für die bereits erfolgten Entsorgungen durch die Gemeindearbeiter werden auch die zuständigen Gemeinden verständigt. Die letztere Verunreinigung und Ablagerung wurde über Einladung von den Verursachern selbst beseitigt.