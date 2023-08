„Absolutes Chaos“ bringt modernes Märchen auf die Poysdorfer Bühne

Die Theatergruppe „Das absolute Chaos“ lädt am 26. August zur Premiere des Stücks „Anna und er König, der aus dem Märchen fiel“. Es ist ein Theaterstück für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren von Robert Thayenthal, das in vier Aufführungen gespielt wird. „Ich habe das Stück vor 35 Jahren gesehen und es stand bei mir immer ganz oben auf der Liste von den Stücken, die ich gerne inszenieren möchte. Mit Hans Handschuh und Anna Maria Martin habe ich jetzt die Idealbesetzungen dafür gefunden“, betonte Regisseurin Gudrun Sperner-Habitzl. Worum geht's in dem Stück?

In einem heruntergekommenen verfallenen Haus sitzt ein einsamer, alter Mann, der mit einem Fernglas misstrauisch die Außenwelt beobachtet. Eines Tages betritt Anna das Haus und will ihren Ball holen, den sie aus Versehen durch das Fenster geschossen hat. Nachdem der alte Mann sie beschuldigt, seinen Palast beschossen zu haben und ihn umbringen zu wollen, erklärt er Anna, dass er ein König sei. Der König, der aus dem Märchen fiel.

Anna glaubt nicht, was ihr dieser merkwürdige Alte erzählt und hat auch etwas Angst vor ihm, da er zuerst sehr unfreundlich und brummelig ist. Doch langsam stellt sie fest, dass diesen alten Mann ein großes Geheimnis umgibt. Sie versucht, ihre Furcht zu besiegen, um das Geheimnis dieses seltsamen Königs zu lüften. „Ein Stück, das zeigt, wie Tagträume und Phantasie gegenseitiges Verstehen von Alter und Jugend ermöglichen“, freut sich Hans Handschuh schon auf die Premiere mit Anna Maria Martin.

Die Premiere ist am 26. August um 19 Uhr im Klostersaal der Familie Zangl in der Wienerstraße 16. Weitere Vorstellungen sind am 27. August um 17 Uhr, am 2. September um 19 Uhr und am 3. September um 16 Uhr. Kartenreservierung und Informationen unter www.dasabsolutechaos.at, 0699/8122002.