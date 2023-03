Kreuttal: Gemeinde erwirtschaftet einen kräftigen Überschuss

Konkret standen Erträge von 3,93 Mio. Euro Aufwendungen von 3,5 Mio. Euro gegenüber. Warum das gute Ergebnis? Die Gemeinde profitierte von 118.000 Euro mehr an Ertragsanteilen und 37.000 Euro zusätzlich aus dem blau-gelben Hilfspaket des Landes.

„Wie es weitergeht, kann ich nicht sagen“, sagt Bürgermeister Markus Koller (ÖVP), wie sich die Ertragsanteile weiter entwickeln, werde von den Steuereinnahmen abhängen. Aktuell sind die avisierten Eingänge im Rückstand. Wie schaut es mit der Zinsentwicklung aus? 70 Prozent der Kredite sind mit variablen Zinssätzen, etwaige Steigerungen bei der Zinsrückzahlung sind im Rechnungsvoranschlag 2023 bereits eingerechnet.

Der Rechnungsabschluss wurde einstimmig beschlossen.

Weitere Beschlüsse

Verwaltung wird papierfrei(er). Die Verwaltung der Gemeinde wird auf den elektronischen Akt ELAK umgestellt: Der Gemeinderat beschloss den Ankauf des Cloud-Speicherplatzes und entsprechender Software für die Bereiche Buchhaltung und Bürgerservice. Die Vorteile: Akten werden nur noch digital abgelegt, Gemeindemandatare brauchen zur Abzeichnung von Schriftstücken nicht mehr eigens auf die Gemeinde gehen, sondern können digital unterschreiben. Die Gemeinde kaufte das ELAK-Paket um 22.000 Euro bei der gemdat an.

Neues Spielgerät. Bei der Volksschule Unterolberndorf wird die Gemeinde ein Spielgerät, das vor allem balancefördernde Elemente hat, errichten. Das Spielgerät wird öffentlich zugängig sein, ist aber auch für die Volksschüler in der Pause und im Turnunterricht gedacht. Einstimmig.

Seltenes Verkehrszeichen für drei Straßen. An der Einfahrt zur Parkgasse, Fichtengasse und Bäckergasse in Hautzendorf wird künftig das Verkehrszeichen „Sackgasse mit Durchgehmöglichkeit“, das herkömmliche Verkehrszeichen mit zwei Fußgängern drauf, angebracht, da sich am Ende der Gassen keine Umkehrmöglichkeit befindet, man aber entlang des Baches weiter spazieren kann: „Dieses Verkehrszeichen wird sicher zum Dorfgespräch“, lachten die Gemeinderäte angesichts des ihnen unbekannten Verkehrszeichens.

Einbrüche im Sammelzentrum. Mehrmals wurde in den vergangenen Wochen in das Wertstoffsammelzentrum eingebrochen: Zwei Mal kletterte eine Person einfach so über den Zaun, einmal wurde der Zaun durchschnitten und die Täter fuhren gleich mit einem Kleinlaster auf das Gelände: „Was wir nicht wissen, ist, was fehlt“, sagt Bürgermeister Markus Koller: „Es muss was Schweres gewesen sein, sonst fahr' ich nicht mit dem Auto rein“, ist er überzeugt. Anzeige wurde in allen Fällen erstattet.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.