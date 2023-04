Kassenarzt Schwarzinger schließt überraschend Ordination

Philipp Schwarzinger, Arzt für Allgemeinmedizin, wird seine Ordination mit 25. September schließen. Er hat seine Tätigkeit im Oktober 2021 in Laa aufgenommen - zuerst vorübergehend in der Therme. Im Mai 2022 übersiedelte er in die Praxis im neuen Ärzte- und Therapeutenzentrum „LaaPlus“ von Beate und Rudolf Schütz. Schwarzinger hat als Kassen-Allgemeinmediziner eine wichtige Lücke in der Stadtgemeinde geschlossen.

Schwarzinger selbst will medial nicht über die Schließung reden, schon zu Beginn seiner Ordinationstätigkeit hielt er sich im Hintergrund. „LaaPlus“-Geschäftsführerin Beate Schütz ist überrascht über die Entscheidung des Arztes, auch wenn ihr eines aufgefallen ist: „Wir haben gemerkt, dass er sehr viele Patienten hat und mit dem Ansturm nicht nachkommt“, erzählt sie. „Wir sind sehr traurig, aber man kann's ihm nicht verübeln. Es ist verständlich.“

Er hat sich für jeden Patienten Zeit genommen, es ist echt schade. Beate Schütz

Schwarzinger ist ein geschätzter Arzt. „Er ist wirklich beliebt, deshalb waren so viele Patienten bei ihm“, betont Schütz. „Er hat sich auch Zeit für jeden genommen, es ist echt schade.“ Gesundheitsstadtrat Christian Nikodym bestätigt: „Er hat sehr gute Arbeit geleistet und war stark frequentiert.“ Er findet allerdings: „Die Leistungen könnten von der ÖGK besser abgegolten werden. Das ist auch der Grund, warum kaum Ärzte ÖGK-Verträge annehmen.“ Es sei kein Wunder, dass ein Arzt bei einer großen Arbeitslast und einem geringen Preis-Leistungsverhältnis resigniert.

Schütz hat sich bemüht, ihn doch noch zum Bleiben bewegen zu können: „Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, aber wir haben zu wenig Handhabe.“ Für den Praxisstart sei sie ihm finanziell entgegengekommen: „Wir haben sehr gute Konditionen bei der Miete festgelegt.“

Die Idee stand auch im Raum, eine Primärversorgungseinrichtung zu schaffen, doch dafür werden insgesamt drei Ärzte benötigt. Das ist zumeist eine Hürde, die nicht bewältigt werden kann. Für Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist die Situation „sehr dramatisch“, wie sie sagt. „Zum Glück haben wir noch die Ärzte Blauensteiner und Eshjarian und jene in den umliegenden Gemeinden.“

Philipp Schwarzinger war ein sehr guter Arzt, den wir vermissen werden. Jetzt geht die Suche wieder an. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch

Yahya Esjarian ist als Kassen-Allgemeinmediziner in Mailberg tätigt und führt in Laa eine Zweitordination: 15 Stunden kann er dort für Patienten aufwenden, „sonst verliert er die Hausapotheke in Mailberg“, erklärt Nikodym. Wahlarzt Gerd Blauensteiner betreut in Laa auch das Pflege- und Betreuungszentrum. Sohn Bernhard Blauensteiner hat seine Ordination in Falkenstein und ist ebenso in der Laaer Praxis aktiv. „Das war mit Schwarzinger eine gute Kombination, die Ärzte haben sich gut ergänzt“, sagt Ribisch. „Philipp Schwarzinger war ein sehr guter Arzt, den wir vermissen werden. Jetzt geht die Suche wieder an.“

Stadtgemeinde und „LaaPlus“ bemühen sich, einen neuen Arzt zu gewinnen, auch mit finanziellen Zuckerln. Bürgermeisterin Ribisch erzählt, dass dem neuen Arzt eine Förderung aus dem Topf der Stadt zustehen würde. Schütz ergänzt: „Wir würden denjenigen anbieten, als Betriebsarzt tätig zu sein. Das ist finanziell attraktiv. Und auch bei der Miete würden wir ihm wieder entgegenkommen.“

Gesundheitsstadtrat Nikodym hat sich mit der Österreichischen Gesundheitskasse NÖ und der Ärztekammer NÖ in Verbindung gesetzt, außerdem hat er Land und Bund die Problematik geschildert. „Und ich habe einige Ärzte gebeten: Wenn sie jemanden wissen sollten, der in Laa tätig sein will, dann sollen sie meine Nummer weitergeben.“ Ihm ist klar: „Es wird ein schwieriges Unterfangen, aber wir werden unser Bestmögliches tun, dass wir einen Nachfolger finden.“ Die Ausschreibung sollte demnächst erfolgen. „Philipp Schwarzinger gibt uns die Möglichkeit, dass wir einen Zeitpolster haben“, sagt Nikodym.

