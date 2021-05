Ein lang ersehnter Wunsch von Bürgermeister Thomas Grießl (ÖVP) ging in Erfüllung: Die Grundeigentümer haben der Stadtgemeinde Poysdorf zwischen der Adolf Schwayergasse und dem Oberen Lüss eine Fläche von 15.000 Quadratmetern verkauft. „Wir können hier Wohnraum für 20 junge Familien schaffen“, freut sich der Bürgermeister.

Das Siedlungsgebiet ist von der Raumordnung als bestens geeignet kategorisiert. Es wird nach Widmungs- und Behördenverfahren in circa zwei Jahren bebaubar sein. Drei Jahre lang hatte die Stadtgemeinde Poysdorf in der Stadt selbst kein Bauland zur Verfügung. „Jetzt können wir hier Bauflächen anbieten“, sagt Grießl.

Interessenten können sich auf einer Liste im Bauamt eintragen lassen. Mit dieser Fläche kann die Siedlung Süd sehr gut geschlossen werden. „Wichtig ist es, in unserer Gemeinde auf den Bodenverbrauch zu achten. Ich ersuche alle, darüber nachzudenken, ob sie freie Fläche oder auch leer stehende Häuser für Bauwerber zur Verfügung stellen können“, betont der Bürgermeister.

Mit den Maßnahmen ermögliche die Stadtgemeinde jungen Menschen, in der Gemeinde bleiben zu können und sich ein Zuhause aufzubauen. „Jeder kann einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Stadt leisten und Familien die Ansiedelung ermöglichen“, sagt Vizebürgermeister Josef Fürst. In Ketzelsdorf, Walterskirchen und Kleinhadersdorf konnte bereits ein Angebot an Bauplätzen geschaffen werden. „In Kleinhadersdorf haben wir jetzt sogar auch die Möglichkeit zu Erweiterung“, erläutert Grießl.