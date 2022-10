Weinviertler Kellerkultur ist Tradition

„Das immaterielle Kulturerbe der UNESCO für die Weinviertler Kellerkultur ist ein krönendes Highlight meiner langjährigen Arbeit als Obmann der Weinviertler Kellergassenführer“, freut sich Joachim Maly.

Gemeinsam mit Agrar Plus hat ein Redaktionsteam mit Joachim Maly, Johannes Rieder, Michael Staribacher, Manfred Breindl und Erich Broidl die Unterlagen für die Einreichung aufbereitet. Die Weinviertler Kellerkultur gehört nun zu den 157 Besonderheiten und Traditionen, die im nationalen Verzeichnis aufgenommen wurden. „Das Weinviertler Kulturerbe der Kellergassen ist vielfältig, von den Köllamaunan, über die Köllajausn, den Köllaschlüssel bis hin zum Köllazeger ist alles vertreten, um nur einige davon zu nennen“, betonte Andrea Kitla aus Haugsdorf, die selbst Winzerin und Kellergassenführerin ist. „Es geht um alles, was sich in den Jahrhunderten rund um das Zusammenkommen in den Weinkellern herausgebildet hat“.

Für Landtagspräsident Karl Wilfing ist das immaterielle Kulturerbe der UNESCO eine „große Anerkennung der Wertigkeit unseres Erbes rund um den Wein und die Kellergassen.“ Von seinem Vater und Großvater her kennt er viele dieser Traditionen selbst. So erzählt er gerne, dass es bei der Heimkehr der Jugend in Wetzelsdorf zum Abschluss immer noch einen abendlichen Besuch bei den Köllamaunan in der Kellergasse gab. Karl Wilfing dankte auch den Kellergassenführern rund um Joachim Maly für ihre wertvolle Arbeit zur Erhaltung und Verbreitung all dieser Traditionen der Kellergasse.

